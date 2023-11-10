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Англия
10 ноября 2023, 15:09 | Обновлено 10 ноября 2023, 15:10
69
1

Защитник Фулхэма: «VAR просто лишает игру эмоций»

Тим Рим – о работе системы видеоповтора VAR в АПЛ

10 ноября 2023, 15:09 | Обновлено 10 ноября 2023, 15:10
69
1
Защитник Фулхэма: «VAR просто лишает игру эмоций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тим Рим

Защитник английского «Фулхэма» Тим Рим поделился мнением по поводу работы системы видеоповтора VAR в Англйиской Премьер-лиге.

«Это просто лишает игру эмоций. Постоянно приходится стоять и ждать решения. Должен быть лучший способ. Но мы об этом говорим уже три года, правильно? По-моему, VAR ввели года три или четыре назад, не помню. И почему все время говорят, что, дескать, нужно что-то доработать? Такого быть в принципе не должно. В смысле, какие-то мелкие доработки нужны, но это уже через чур.

Рефери делают тяжелую работу, я им не завидую. Но в команде мы обсуждали такой момент: должен ли быть рефери или ассистентом VAR бывший игрок уровня Премьер-лиги? Поможет ли это? В смысле, я судил лет в 13 или 14 и знаю, что 30-40 родителей за боковой линии – нехорошо. Так что 20-50 тысяч зрителей на стадионе – для рефери это не может быть хорошо, не так ли? Разумеется. Опять – для них это сложно.

Но я думаю, мы должны что-то придумать – больше тренировок, лучшие тренировки, тренировки интенсивнее. Но как можно смоделировать все ситуации иначе, чем позволить делать ошибки и учиться на них? К сожалению, из-за этого в Лиге много проблем», – сказал Рим.

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Octopus
Ага, эмоций разрыва пятой точки от левого гола или удаления.
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