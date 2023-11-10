Максим ЛУНЕВ: «Вернидуб и Скрипник – лучшие тренеры современной Украины»
Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Криштиану Роналду.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Реал» Мадрид.
– Тренер номер один в мире?
– Жузеп Гвардиола.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стадион «Сан-Мамес» (домашняя арена «Атлетика» Бильбао).
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Стефан Эль-Шаарави.
– Самый памятный момент в футбольной карьере?
– Победа в Лиге Европы над «Атлетиком» Бильбао (в составе «Зари»).
– Лучшее восстановление после матча?
– Сон.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог.
– Ваша футбольная мечта?
– Поиграть в Лиге Чемпионов.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Вернидуб, Виктор Скрипник.
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