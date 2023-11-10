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  4. Максим ЛУНЕВ: «Вернидуб и Скрипник – лучшие тренеры современной Украины»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 14:56 |
180
2

Максим ЛУНЕВ: «Вернидуб и Скрипник – лучшие тренеры современной Украины»

Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

10 ноября 2023, 14:56 |
180
2
Максим ЛУНЕВ: «Вернидуб и Скрипник – лучшие тренеры современной Украины»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Криштиану Роналду.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Реал» Мадрид.

– Тренер номер один в мире?

– Жузеп Гвардиола.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион «Сан-Мамес» (домашняя арена «Атлетика» Бильбао).

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Стефан Эль-Шаарави.

– Самый памятный момент в футбольной карьере?

– Победа в Лиге Европы над «Атлетиком» Бильбао (в составе «Зари»).

– Лучшее восстановление после матча?

– Сон.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Ваша футбольная мечта?

– Поиграть в Лиге Чемпионов.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Вернидуб, Виктор Скрипник.

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Максим Лунев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб Виктор Скрипник Валерий Лобановский Стефан Эль-Шаарави Криштиану Роналду Жузеп Гвардиола Реал Мадрид
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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Gargantua
на сегодня Григорчук и Вернидуб точно лучшие.
у Скрипника полоса проблем, когда ему приходится работать с неадекватным менеджментом.
Максимов тренер весьма специфичный. Скажем так, с потолком компетенции.
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Octopus
Еще Максимов и Григорчук. Радостно, что есть такая четверка великолепных тренеров у нас, только под них финансов нет, это грустно.
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0
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