Роман ГАГУН: «Надеюсь, через неделю уже начну самостоятельно ходить»

Защитник ровенского «Вереса» Роман Гагун прокомментировал свое восстановление от травмы и поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против «Александрии»:

«Диагноз врачей – перелом голени. К счастью, кость не сместилась и оперативное вмешательство не понадобилось. Сейчас чувствую себя уже хорошо. Врачи говорят, кость хорошо срастается. Но на ногу становиться пока запрещают. Передвигаюсь по дому на костылях. Еще как минимум неделю нужно избегать физических нагрузок. Очень благодарен реабилитологам, которые работают со мной. Благодаря этой работе процесс восстановления движется быстрее. Надеюсь, через неделю уже начну самостоятельно ходить. А со временем – и бегать. Хотелось бы как можно быстрее вернуться к тренировкам.

Матч с «Александрией» буду смотреть дома. Вместе с семьей будем болеть за команду. Считаю, игра будет очень боевой. Даже не за шесть, а за девять очков. Конечно, очень хочу, чтобы ребята победили. Это придаст и психологических, и физических сил. С позитивным настроем легче готовиться и к следующим матчам. Надеюсь, победа будет за нами».

Поединок «Александрия» – «Верес» состоится уже в субботу, 11 ноября в 17:00 по киевскому времени.