Романо: Испанский полузащитник может покинуть Аль-Фатех

Испанский полузащитник Кристиан Тельо может покинуть свой нынешний клуб «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

У Тельо летом 2024 года истекает контракт с «Аль-Фатехом» и сейчас он рассматривает предложения от различных клубов, которые заинтересованы в подписании испанца, как свободного агента.

С 2010 по 2017 год за Кристиан Тельо играл в «Барселоне» за команду В и основной состав. В «Аль-Фатех» 32-летний полузащитник перешел в январе 2023 года. В нынешнем сезоне в составе клуба из Саудовской Аравии Тельо сыграл 14 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.