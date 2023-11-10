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  4. Романо: Испанский полузащитник может покинуть Аль-Фатех
Саудовская Аравия
10 ноября 2023, 14:09 |
233
0

Романо: Испанский полузащитник может покинуть Аль-Фатех

У Кристиана Тельо в следующем году истекает контракт с клубом из Саудовской Аравии

10 ноября 2023, 14:09 |
233
0
Романо: Испанский полузащитник может покинуть Аль-Фатех
Twitter (Фабрицио Романо). Кристиан Тельо

Испанский полузащитник Кристиан Тельо может покинуть свой нынешний клуб «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

У Тельо летом 2024 года истекает контракт с «Аль-Фатехом» и сейчас он рассматривает предложения от различных клубов, которые заинтересованы в подписании испанца, как свободного агента.

С 2010 по 2017 год за Кристиан Тельо играл в «Барселоне» за команду В и основной состав. В «Аль-Фатех» 32-летний полузащитник перешел в январе 2023 года. В нынешнем сезоне в составе клуба из Саудовской Аравии Тельо сыграл 14 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

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Кристиан Тельо Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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