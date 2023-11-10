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  4. «Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
Испания
10 ноября 2023, 13:50 |
1843
1

«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель

Мичел рад, что команда не вылетит

10 ноября 2023, 13:50 |
1843
1
«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» лидирует в Ла Лиге после 12 матчей, однако тренер команды Мичел не ставит нереалистичные задачи. Наставник рад, что вылет уже не грозит.

«Мы не летаем в облаках. В этом туре мы завершаем треть чемпионата, у нас будет как минимум 31 пункт. Это значит, что мы уже близки к выполнению задачи сохранить место в Ла Лиге. Теперь можно смотреть на другие задачи».

«Я сказал игрокам, что нужно добраться до отметки в 53 очка и финишировать в топ-10. Нужно сохранять спокойствие и держать ноги на земле. Но задачу остаться в элите мы, по сути, выполнили», — сказал Мичел.

В субботу команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет против «Райо».

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 1
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dimando560
А молодець Мічел, мені подобається, що він ставить реалістичні плани а не "успєшний успіх". І до нього претензій не буде, якщо фінішують в десятці, а не в трійці. А якщо перевершать - тільки плюс. 
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