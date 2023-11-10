«Не летаем в облаках». Тренер Жироны поставил перед командой новую цель

«Жирона» лидирует в Ла Лиге после 12 матчей, однако тренер команды Мичел не ставит нереалистичные задачи. Наставник рад, что вылет уже не грозит.

«Мы не летаем в облаках. В этом туре мы завершаем треть чемпионата, у нас будет как минимум 31 пункт. Это значит, что мы уже близки к выполнению задачи сохранить место в Ла Лиге. Теперь можно смотреть на другие задачи».

«Я сказал игрокам, что нужно добраться до отметки в 53 очка и финишировать в топ-10. Нужно сохранять спокойствие и держать ноги на земле. Но задачу остаться в элите мы, по сути, выполнили», — сказал Мичел.

В субботу команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет против «Райо».