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Германия
10 ноября 2023, 12:53 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:56
118
0

Романо: Бавария близка к подписанию юниора из Австралии

Нестори Иранкунда переедет в Германию в 2024 году

10 ноября 2023, 12:53 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:56
118
0
Романо: Бавария близка к подписанию юниора из Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нестори Иранкунда

Немецкая «Бавария» близка к подписанию 17-летнего полузащитника из Австралии Нестори Иранкунды, сообщает Фабрицио Романо.

Иранкунда может присоединиться к немецкому клубу в 2024 году. Сейчас он выступает за австралийскую «Аделаиду Юнайтед», которая за этот трансфер получит 3 миллиона фунтов стерлингов, а также бонусы.

В нынешнем сезоне в составе «Аделаиды Юнайтед» Нестори Иранкунда сыграл четыре матча и забил один гол.

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Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Аделаида Юнайтед чемпионат Австралии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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