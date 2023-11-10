Романо: Бавария близка к подписанию юниора из Австралии

Немецкая «Бавария» близка к подписанию 17-летнего полузащитника из Австралии Нестори Иранкунды, сообщает Фабрицио Романо.

Иранкунда может присоединиться к немецкому клубу в 2024 году. Сейчас он выступает за австралийскую «Аделаиду Юнайтед», которая за этот трансфер получит 3 миллиона фунтов стерлингов, а также бонусы.

В нынешнем сезоне в составе «Аделаиды Юнайтед» Нестори Иранкунда сыграл четыре матча и забил один гол.