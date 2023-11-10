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10 ноября 2023, 12:38 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:39
861
3

Зинедин ЗИДАН – Месси: «Я опережал остальных на секунду, а ты – на три»

Зинедин Зидан обратился к Лионелю Месси

10 ноября 2023, 12:38 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:39
861
3
Зинедин ЗИДАН – Месси: «Я опережал остальных на секунду, а ты – на три»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легенда сборной Франции Зинедин Зидан обратился к аргентинскому форварду Лионелю Месси с мыслями о нем и его игре.

«Чтобы играть на позиции «десятки», нужна магия, как у тебя. Потому что «десятка» – лидер команды, который должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его у других, как у тебя.

Ты замечаешь разные моменты раньше, чем другие. «Десятка» должна это делать. Я опережал остальных на секунду, а ты – на три. Вот это, мне кажется, отличает тебя от других. Футболисты понимают, что нужно делать, но ты знаешь, что сделаешь, еще до того, как мяч попадет к тебе. Немногие на такое способны», – сказал Зидан.

Напомним, что в этом году Лионель Месси в восьмой раз в карьере выиграл награду Золотой мяч.

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Источник adidas.com
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Віктор Коробка
Гарно сказано.
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+1
Український Крим
З цього ракурсу зйомок здається, що Лео приблизно метр дев'яносто Цікаво, який тоді Хйло насправді, якщо при зйомках він метр п'ятдесят в стрибку?
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0
andre_lui
Ще раніше десятка це був один з двох форвардів в класичній схемі 4-4-2.Але зрозуміло, що Зідан говорить про десятку, як він іі грав. Плеймейкер під нападаючими. Зідан один з найкращих в розумінні гри. Таке визнання від нього Мессі цілком заслужив. Він у футболі як гравець майже все вже сказав. Цікаво який буде з нього тренер. Думаю, що кращий ніж Дієго Армандо. Можливо, конкуренція з Роналду з часом перейде в тренерську площину. На радість уболівальникам.
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0
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