Зинедин ЗИДАН – Месси: «Я опережал остальных на секунду, а ты – на три»

Легенда сборной Франции Зинедин Зидан обратился к аргентинскому форварду Лионелю Месси с мыслями о нем и его игре.

«Чтобы играть на позиции «десятки», нужна магия, как у тебя. Потому что «десятка» – лидер команды, который должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его у других, как у тебя.

Ты замечаешь разные моменты раньше, чем другие. «Десятка» должна это делать. Я опережал остальных на секунду, а ты – на три. Вот это, мне кажется, отличает тебя от других. Футболисты понимают, что нужно делать, но ты знаешь, что сделаешь, еще до того, как мяч попадет к тебе. Немногие на такое способны», – сказал Зидан.

Напомним, что в этом году Лионель Месси в восьмой раз в карьере выиграл награду Золотой мяч.