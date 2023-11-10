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Украина. Вторая лига
10 ноября 2023, 12:17 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:22
141
0

ВИДЕО. Во Второй лиге захотели повторить гол Мудрика Арсеналу. Что вышло?

Футболисты клуба ЮКСА попытались повторить эффектный гол вингера

10 ноября 2023, 12:17 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:22
141
0
ВИДЕО. Во Второй лиге захотели повторить гол Мудрика Арсеналу. Что вышло?
ФК ЮКСА

Недавно звездный футболист Челси» Михаил Мудрик забил гол-шедевр в ворота лондонского «Арсенала».

Игроки команды Второй лиги ЮКСА попытались повторить эффектный гол украинского вингера.

Подопечные Николая Цымбала в шутливой форме пробивали по воротам из-за пределов левой боковой линии штрафной площадки. Что из этого вышло?

ВИДЕО. Во Второй лиге захотели повторить гол Мудрика Арсеналу. Что вышло?

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Источник ФК ЮКСА
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