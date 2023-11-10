Украина. Вторая лига10 ноября 2023, 12:17 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:22
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ВИДЕО. Во Второй лиге захотели повторить гол Мудрика Арсеналу. Что вышло?
Футболисты клуба ЮКСА попытались повторить эффектный гол вингера
10 ноября 2023, 12:17 | Обновлено 10 ноября 2023, 12:22
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Недавно звездный футболист Челси» Михаил Мудрик забил гол-шедевр в ворота лондонского «Арсенала».
Игроки команды Второй лиги ЮКСА попытались повторить эффектный гол украинского вингера.
Подопечные Николая Цымбала в шутливой форме пробивали по воротам из-за пределов левой боковой линии штрафной площадки. Что из этого вышло?
ВИДЕО. Во Второй лиге захотели повторить гол Мудрика Арсеналу. Что вышло?
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