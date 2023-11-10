Стали известны судьи матчей 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Комитет арбитров УАФ определил судей, которые будут работать на матчах 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Примечательно, что система видеоповтора VAR будет работать на всех матчах, кроме встречи между луганской «Зарей» и черкасским «ЛНЗ».

10.11.2023

17:00. «Колос» – «Минай» – Роман Блавацкий (Львов), арбитр ВАР – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

11.11.2023

13:00. «Оболонь» – «Ворскла» – Кристина Козорог (Киевская область), арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

15:00. «Полесье» – «Металлист 1925» – Ярослав Козик (Мукачево), арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

17:00. «Александрия» – «Верес» – Александр Соловьян (Киевская область), арбитр ВАР – Алексей Деревинский (Хмельницкий)

12.11.2023

13:00. «Кривбасс» – «Динамо» – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)

14:00. «Заря» – «ЛНЗ» – София Причина (Львовская область)

17:00. «Черноморец» – «Движение» – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр ВАР – Юрий Иванов (Донецкая область)

19:00. «Шахтер» – «Днепр-1» – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Екатерина Монзуль (Харьков)