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  4. Форвард Бернли приостановил карьеру из-за психических проблем
Англия
10 ноября 2023, 10:12 |
357
0

Форвард Бернли приостановил карьеру из-за психических проблем

Лайл Фостер уже проходит лечение

10 ноября 2023, 10:12 |
357
0
Форвард Бернли приостановил карьеру из-за психических проблем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лайл Фостер

Форвард английского «Бернли» Лайл Фостер принял решение приостановить карьеру из-за психических проблем.

В клубе подтвердили, что 23-летний Фостер уже проходит необходимое лечение. Южноафриканский форвард пропустил последние три матча «Бернли», в котором объясняли это неназванной «болезнью».

По данным Ассоциации профессиональных футболистов Англии, те или иные проблемы с психическим здоровьем в свое время были у 75% игроков.

В нынешнем сезоне в составе «Бернли» Лайл Фостер сыграл восемь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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