Форвард Бернли приостановил карьеру из-за психических проблем

Форвард английского «Бернли» Лайл Фостер принял решение приостановить карьеру из-за психических проблем.

В клубе подтвердили, что 23-летний Фостер уже проходит необходимое лечение. Южноафриканский форвард пропустил последние три матча «Бернли», в котором объясняли это неназванной «болезнью».

По данным Ассоциации профессиональных футболистов Англии, те или иные проблемы с психическим здоровьем в свое время были у 75% игроков.

В нынешнем сезоне в составе «Бернли» Лайл Фостер сыграл восемь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.