Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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ITF
10 ноября 2023, 07:50 | Обновлено 10 ноября 2023, 07:51
435
2

ЯСТРЕМСКАЯ: «Играя против россиянок, хотела бы иметь при себе пистолет»

Украинская теннисистка – о допуске спортсменок из рф к соревнованиям

10 ноября 2023, 07:50 | Обновлено 10 ноября 2023, 07:51
435
2
ЯСТРЕМСКАЯ: «Играя против россиянок, хотела бы иметь при себе пистолет»
Lietuvos teniso sąjunga. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская перед матчем Кубка Билли Джин Кинг против сборной Нидердандов высказала мнение о допуске российских теннисисток к соревнованиям.

«Кто больше всего нуждается в напоминании, что война продолжается, так это WTA. Они первыми забыли, что идет война. Больше всего меня раздражает их позиция по поводу разрешения российским теннисисткам участвовать в турнирах. Теннис - один из немногих видов спорта, где такая ситуация. И это доводит меня до отчаяния. Тем более, что некоторые россияне даже не скрывают свою поддержку агрессии против Украины. Было столько раз, когда я сообщала WTA, что россиянка публично поддерживает путина. Обещали посмотреть, но ничего - молчание. WTA постоянно обещает расследовать подобные инциденты, принимать какие-то меры, но потом тишина. Невероятно. Больше никто об этом даже не говорит.

Но я не буду молчать, я буду продолжать об этом говорить. Почему россиян не так много в других видах спорта? Потому что это нормальные организации. Но не WTA. Нельзя сказать, что теннис - это оружие в наших руках. Миссия спорта - объединять людей, сообщества, поэтому я думаю о теннисе, когда выхожу на площадку. Но если я играю против россиянок, то я думаю о том, что хотела бы иметь при себе пистолет.

Что мы чувствуем, когда нам приходится играть с россиянками? Представьте себе, что на вас напали и вам приходится выходить на корт с представителем этой страны. Что бы вы чувствовали, зная, что в вашей стране погибло много людей? В Украине происходит геноцид, и это несправедливо, что мы должны продолжать с ними играть», – сказала Даяна.

Матчевая встреча состоится в Вильнюсе 11-12 ноября на SEB Arena, вмещающей до 2000 зрителей.

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Источник Большой теннис Украины
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Первый Среди Равных
ого, як би під санкції не попала такими заявами   Хоча все каже вірно
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+1
Олександр
Wta пошло на поводу у русских тварей но понятно не за бесплатно 
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+1
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