Англия10 ноября 2023, 01:46 |
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ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
Украинец готовится к матчу с чемпионами
10 ноября 2023, 01:46 |
22
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Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к центральному противостоянию 12-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Челси» в Лондоне сыграет против действующего чемпиона «Манчестер Сити».
Сегодня на тренировке «синих» 22-летний Мудрик отрабатывал удары с обеих ног.
В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 9 матчей и забил два гола. Челси сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 15 очками.
ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
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