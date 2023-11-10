Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к центральному противостоянию 12-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Челси» в Лондоне сыграет против действующего чемпиона «Манчестер Сити».

Сегодня на тренировке «синих» 22-летний Мудрик отрабатывал удары с обеих ног.

В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 9 матчей и забил два гола. Челси сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 15 очками.

ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках