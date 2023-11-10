Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
Англия
10 ноября 2023, 01:46 |
22
0

ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках

Украинец готовится к матчу с чемпионами

10 ноября 2023, 01:46 |
22
0
ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский полузащитник Михаил Мудрик готовится к центральному противостоянию 12-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Челси» в Лондоне сыграет против действующего чемпиона «Манчестер Сити».

Сегодня на тренировке «синих» 22-летний Мудрик отрабатывал удары с обеих ног.

В сезоне АПЛ 2023/24 Мудрик провел 9 матчей и забил два гола. Челси сейчас занимает в турнирной таблице десятое место с 15 очками.

ВИДЕО. Готов удивить Ман Сити? Мудрик отрабатывает удар на тренировках

По теме:
Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023
Ман Сити 2022/23 – лучший британский клуб в истории, МЮ нулевых – 2-й
Ман Сити – главный фаворит ЛЧ по версии GOAL. Шахтер выше Ман Юнайтед
Челси Михаил Мудрик видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Манчестер Сити Манчестер Сити
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Футбол | 09 ноября 2023, 23:56 26
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби

Луганчане провалили первый тайм

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Футбол | 09 ноября 2023, 02:30 4
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»

Наставник «Реала» прокомментировал победу над «Брагой» в Лиге чемпионов

Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Футбол | 09.11.2023, 12:42
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Ракув с Кочергиным проиграл Спортингу, Аталанта победила Штурм
Футбол | 10.11.2023, 00:06
Ракув с Кочергиным проиграл Спортингу, Аталанта победила Штурм
Ракув с Кочергиным проиграл Спортингу, Аталанта победила Штурм
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Футбол | 09.11.2023, 07:00
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 45
Футбол
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
09.11.2023, 14:59 4
Бокс
ХРИСТИЧ: «Овечкин спросил, что у нас. Говорю: «Представляешь, бомбят»
ХРИСТИЧ: «Овечкин спросил, что у нас. Говорю: «Представляешь, бомбят»
09.11.2023, 09:30 3
Хоккей
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
09.11.2023, 07:28 2
Футбол
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
09.11.2023, 00:10 8
Футбол
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
09.11.2023, 14:42 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем