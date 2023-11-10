ВИДЕО. Форвард Динамо отметился голом и ассистом в чемпионате Колумбии
Эрик Рамирес забил 8-й мяч за «Атлетико Насьональ»
В ночь на 9 ноября состоялся матч 20-го тура чемпионата Колумбии между командами «Атлетико Насьональ» и «Толима». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
На 48-й минуте первый мяч для хозяев забил арендованный у киевского «Динамо» 24-летний венесуэльский форвард Эрик Рамирес.
Спустя 18 минут Рамирес отдал ассист на Самуэля Веласкеса.
❗️ ВИДЕО. Форвард Динамо отметился голом и ассистом в чемпионате Колумбии
На счету Рамиреса 8 голов за «Атлетико Насьональ».
Эрик Рамирес перешел из киевского «Динамо» в колумбийский клуб в годичную аренду с правом выкупа.
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