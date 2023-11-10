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10 ноября 2023, 01:30 |
78
0

ВИДЕО. Форвард Динамо отметился голом и ассистом в чемпионате Колумбии

Эрик Рамирес забил 8-й мяч за «Атлетико Насьональ»

10 ноября 2023, 01:30 |
78
0
ВИДЕО. Форвард Динамо отметился голом и ассистом в чемпионате Колумбии
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

В ночь на 9 ноября состоялся матч 20-го тура чемпионата Колумбии между командами «Атлетико Насьональ» и «Толима». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 48-й минуте первый мяч для хозяев забил арендованный у киевского «Динамо» 24-летний венесуэльский форвард Эрик Рамирес.

Спустя 18 минут Рамирес отдал ассист на Самуэля Веласкеса.

❗️ ВИДЕО. Форвард Динамо отметился голом и ассистом в чемпионате Колумбии

На счету Рамиреса 8 голов за «Атлетико Насьональ».

Эрик Рамирес перешел из киевского «Динамо» в колумбийский клуб в годичную аренду с правом выкупа.

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Атлетико Насьональ Эрик Рамирес видео голов и обзор Динамо Киев чемпионат Колумбии по футболу
Источник Sport.ua
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