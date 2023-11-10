Другие новости10 ноября 2023, 01:08 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября
Важные события во всех видах спорта
10 ноября 2023, 01:08 |
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В пятницу, 10 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Колос – Минай
21:30 Боруссия М – Вольфсбург
22:00 Атлетик – Сельта
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 Галати – Прометей
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