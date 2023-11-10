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10 ноября 2023, 01:08 |
15
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября

Важные события во всех видах спорта

10 ноября 2023, 01:08 |
15
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 10 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Колос – Минай

Favbet 1.66 – 3.50 – 6.15

21:30 Боруссия М – Вольфсбург

Favbet 2.38 – 3.95 – 2.93

22:00 Атлетик – Сельта

Favbet 1.65 – 4.32 – 5.66

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Галати – Прометей

Favbet 1.81 – 1.91

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Источник Sport.ua
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