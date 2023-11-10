ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября

В пятницу, 10 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Колос – Минай

1.66 – 3.50 – 6.15

21:30 Боруссия М – Вольфсбург

2.38 – 3.95 – 2.93

22:00 Атлетик – Сельта

1.65 – 4.32 – 5.66

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Галати – Прометей

1.81 – 1.91