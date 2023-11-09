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  4. Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023
Клубный чемпионат мира
09 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:57
423
0

Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023

Соревнования пройдут с 12 по 22 декабря 2023 года в Джидде

09 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:57
423
0
Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023
FIFA

С 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет клубный чемпионат мира 2023.

Букмекера назвали главного фаворита соревнований:

  • Манчестер Сити – 1,3
  • Флуминенсе – 5,00
  • Аль-Иттихад – 11,00
  • Урава – 20,00
  • Леон – 25,00
  • Аль-Ахли Каир – 30,00
  • Окленд Сити – 300,00

Карим Бензема может впервые в карьере сыграть на клубном ЧМ не за «Реал» Мадрид, а за «Аль-Иттихад». Звездный французский форвард 5 раз становился обладателем трофея КЧМ.

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Источник Sport.ua
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