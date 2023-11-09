Клубный чемпионат мира09 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:57
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Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023
Соревнования пройдут с 12 по 22 декабря 2023 года в Джидде
09 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:57
423
0
С 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет клубный чемпионат мира 2023.
Букмекера назвали главного фаворита соревнований:
- Манчестер Сити – 1,3
- Флуминенсе – 5,00
- Аль-Иттихад – 11,00
- Урава – 20,00
- Леон – 25,00
- Аль-Ахли Каир – 30,00
- Окленд Сити – 300,00
Карим Бензема может впервые в карьере сыграть на клубном ЧМ не за «Реал» Мадрид, а за «Аль-Иттихад». Звездный французский форвард 5 раз становился обладателем трофея КЧМ.
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