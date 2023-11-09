Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023

С 12 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет клубный чемпионат мира 2023.

Букмекера назвали главного фаворита соревнований:

Манчестер Сити – 1,3

Флуминенсе – 5,00

Аль-Иттихад – 11,00

Урава – 20,00

Леон – 25,00

Аль-Ахли Каир – 30,00

Окленд Сити – 300,00

Карим Бензема может впервые в карьере сыграть на клубном ЧМ не за «Реал» Мадрид, а за «Аль-Иттихад». Звездный французский форвард 5 раз становился обладателем трофея КЧМ.