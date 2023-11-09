ВИДЕО. Быстрая контратака. Заря отыграла один гол во втором тайме

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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На 74-й минуте в быстрой контратаке Заря отыграла один мяч, 1:3.

ВИДЕО в Telegram: Голы в матче Зари

1:3. Даниил Алефиренко, 74 мин.