Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Быстрая контратака. Заря отыграла один гол во втором тайме
Лига конференций
09 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:15
168
0

ВИДЕО. Быстрая контратака. Заря отыграла один гол во втором тайме

До окончания матча Лиги конференций остается 15 минут

09 ноября 2023, 23:37 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:15
168
0
ВИДЕО. Быстрая контратака. Заря отыграла один гол во втором тайме

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 74-й минуте в быстрой контратаке Заря отыграла один мяч, 1:3.

ВИДЕО в Telegram: Голы в матче Зари

1:3. Даниил Алефиренко, 74 мин.

По теме:
Таблицы групп Лиги конференций. Брейдаблик уступил Генту, Вилла обыграла АЗ
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
ЛАСК – Юнион С-Ж – 3:0. Топовый матч Таловерова. Видео голов, обзор
Заря Луганск Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Лига конференций Заря - Маккаби Т-А Даниил Алефиренко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Футбол | 09 ноября 2023, 16:28 7
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»

Мичел – об адаптации Артема

Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023
Футбол | 09 ноября 2023, 23:55 0
Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023
Бензема возьмет 6-й титул? Назван фаворит клубного чемпионата мира 2023

Соревнования пройдут с 12 по 22 декабря 2023 года в Джидде

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Футбол | 09.11.2023, 02:30
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Футбол | 09.11.2023, 07:00
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Футбол | 09.11.2023, 19:44
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов
Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов
08.11.2023, 17:45 4
Футбол
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
Холифилд или Усик? Беллью назвал величайшего крузервейта всех времен
09.11.2023, 14:59 3
Бокс
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
09.11.2023, 05:40 9
Футбол
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
08.11.2023, 14:30 47
Футбол
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 45
Футбол
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
08.11.2023, 05:45 6
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем