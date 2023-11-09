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Лига конференций
09 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:42
463
0

ВИДЕО. Обнаружен офсайд. Гол Зари отменили после просмотра VAR

Судьи отменили взятие ворот от Петара Мичина в начале второго тайма

09 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:42
463
0
ВИДЕО. Обнаружен офсайд. Гол Зари отменили после просмотра VAR

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале второго тайма Петар Мичин оформил взятие ворот для Зари. Но нет! VAR обнаружил офсайд в ранней стадии атаки. Счет остался 0:3.

ВИДЕО в Telegram: Голы в ворота Зари

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Источник Sport.ua
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