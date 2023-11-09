Лига конференций09 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:42
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ВИДЕО. Обнаружен офсайд. Гол Зари отменили после просмотра VAR
Судьи отменили взятие ворот от Петара Мичина в начале второго тайма
09 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:42
463
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9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В начале второго тайма Петар Мичин оформил взятие ворот для Зари. Но нет! VAR обнаружил офсайд в ранней стадии атаки. Счет остался 0:3.
ВИДЕО в Telegram: Голы в ворота Зари
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