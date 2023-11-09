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Лига конференций
09 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:32
256
0

ВИДЕО. Это фиаско, мужики. Перец снова забил Заре головой

Мы им пасик, они нам голик – реакция комментатора матча

09 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:32
256
0
ВИДЕО. Это фиаско, мужики. Перец снова забил Заре головой

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря пропустила третий гол на 43-й минуте. Дор Перец снова забил ударом головой, оформив дубль.

ВИДЕО в Telegram: Гол в ворота Зари

ГОЛ! 0:3. Дор Перец, 43 мин.

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Источник Sport.ua
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