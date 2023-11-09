Лига конференций09 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:32
256
0
ВИДЕО. Это фиаско, мужики. Перец снова забил Заре головой
Мы им пасик, они нам голик – реакция комментатора матча
09 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:32
256
0
9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Заря пропустила третий гол на 43-й минуте. Дор Перец снова забил ударом головой, оформив дубль.
ВИДЕО в Telegram: Гол в ворота Зари
ГОЛ! 0:3. Дор Перец, 43 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 09 ноября 2023, 20:40 7
Женская сборная Украины по баскетболу начала квалификационный турнир с крупного поражения
Футбол | 09 ноября 2023, 14:42 16
Андрей Лунин получит еще один шанс
Футбол | 09.11.2023, 23:26
Футбол | 09.11.2023, 05:40
Футбол | 09.11.2023, 07:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.11.2023, 09:00 32
08.11.2023, 23:39 4
08.11.2023, 06:59 5
09.11.2023, 07:05 16
Футбол
09.11.2023, 07:28 2
09.11.2023, 19:44 8
09.11.2023, 16:19 1