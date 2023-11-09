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09 ноября 2023, 22:32 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:42
202
0

Пятов подарил защитнику Мариуполя спортивный инвентарь для реабилитации

Футбольный клуб Шахтер стал партнером проекта в новой программе «Дома»

09 ноября 2023, 22:32 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:42
202
0
Пятов подарил защитнику Мариуполя спортивный инвентарь для реабилитации

Тренер «Шахтера» Андрей Пятов подарил защитнику Мариуполя, морскому пехотинцу Александру Дидуру спортивный инвентарь для восстановления физической формы. Об этом сообщили на сайте проекта "Сердце Азовстали" Рината Ахметова.

Футбольный клуб стал партнером проекта в новой программе «Дома». Каждому защитнику и защитнице Мариуполя, получившим I или II группу инвалидности, передадут в собственность квартиру, адаптированную под нужды людей с инвалидностью.

Александр Дидур стал первым участником программы. Он получил свою квартиру в столице. Новоселье посетил Андрей Пятов. Узнав, что защитник является фанатом Шахтера, тренер также подарил ему именную футболку клуба.

«Герои Мариуполя совершили настоящий подвиг, которому нет аналогов в современной истории. Нам важно, чтобы, вернувшись в гражданскую жизнь, защитники и защитницы Марии были активными, имели силы для новых свершений. Потому мы помогаем с их реабилитацией. В частности, предоставляем спортивный инвентарь, чтобы защитники в новом доме могли заниматься восстановлением своей физической формы. Знаю, что Александр фанат нашего клуба, поэтому хочу пригласить его на нашу тренировку, чтобы познакомиться с командой», - говорит Андрей Пятов.

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Источник Sport.ua
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