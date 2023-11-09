ВИДЕО. Перец забил головой. Заря пропустила второй гол в игре с Маккаби Т-А

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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Заря пропустила второй гол на 26-й минуте. Дор Перец забил ударом головой.

ВИДЕО в Telegram: Гол в ворота Зари

ГОЛ! 0:2. Дор Перец, 26 мин.