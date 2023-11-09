Лига конференций09 ноября 2023, 22:31 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:49
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ВИДЕО. Перец забил головой. Заря пропустила второй гол в игре с Маккаби Т-А
В польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций
09 ноября 2023, 22:31 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:49
146
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9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Заря пропустила второй гол на 26-й минуте. Дор Перец забил ударом головой.
ВИДЕО в Telegram: Гол в ворота Зари
ГОЛ! 0:2. Дор Перец, 26 мин.
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