ВИДЕО. Красивый гол пяткой. Заря пропустила в дебюте матча с Маккаби Т-А

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.

ВИДЕО в Telegram: Гол в ворота Зари

ГОЛ! 0:1. Деррик Лукассен, 7 мин.