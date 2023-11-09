Лига конференций09 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:36
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ВИДЕО. Красивый гол пяткой. Заря пропустила в дебюте матча с Маккаби Т-А
Деррик Лукассен забил гол-шедевр, находясь спиной к воротам
09 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:36
623
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9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.
ВИДЕО в Telegram: Гол в ворота Зари
ГОЛ! 0:1. Деррик Лукассен, 7 мин.
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Комментарии 1
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В этом случае отсутствие видео (каким должно быть видео) в тему.... лучше такие голы и не видеть, чтоб не расстраиваться ))
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