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Лига конференций
09 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:36
623
1

ВИДЕО. Красивый гол пяткой. Заря пропустила в дебюте матча с Маккаби Т-А

Деррик Лукассен забил гол-шедевр, находясь спиной к воротам

09 ноября 2023, 22:12 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:36
623
1
ВИДЕО. Красивый гол пяткой. Заря пропустила в дебюте матча с Маккаби Т-А

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.

ВИДЕО в Telegram: Гол в ворота Зари

ГОЛ! 0:1. Деррик Лукассен, 7 мин.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Заря - Маккаби Т-А видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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roman75zpr
В этом случае отсутствие видео (каким должно быть видео) в тему.... лучше такие голы и не видеть, чтоб не расстраиваться ))
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