Феноменальный Алонсо и его парни. Байер установил рекорд клуба по победам

9 ноября в матче 4-го тура Лиги Европы в Баку отношения выяснили «Карабах» и «Байер».

Точный удар в исполнении Бонифейса с пенальти на 90+4 минуте поединка принес минимальную победу «фармацевтам» - 1:0.

Этот выигрыш стал для «Байера» 11-м подряд во всех турнирах нынешнего сезона. Это новый клубный рекорд.

До этого команда из Леверкузена, руководит которой испанец Хаби Алонсо, добилась 3 побед в группе Лиги Европы, шесть раз кряду победила в немецкой Бундеслиги и один раз выиграла в матче Кубка Германии.