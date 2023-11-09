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Германия
09 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:36
348
0

Феноменальный Алонсо и его парни. Байер установил рекорд клуба по победам

Немецкий «Байер» победил в 11-й раз подряд

09 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:36
348
0
Феноменальный Алонсо и его парни. Байер установил рекорд клуба по победам
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в матче 4-го тура Лиги Европы в Баку отношения выяснили «Карабах» и «Байер».

Точный удар в исполнении Бонифейса с пенальти на 90+4 минуте поединка принес минимальную победу «фармацевтам» - 1:0.

Этот выигрыш стал для «Байера» 11-м подряд во всех турнирах нынешнего сезона. Это новый клубный рекорд.

До этого команда из Леверкузена, руководит которой испанец Хаби Алонсо, добилась 3 побед в группе Лиги Европы, шесть раз кряду победила в немецкой Бундеслиги и один раз выиграла в матче Кубка Германии.

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Байер Хаби Алонсо
Источник Sport.ua
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