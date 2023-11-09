9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций.

В поединке встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов, информирует польский журналист Петр Слонка.

Антианшлаг. На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов