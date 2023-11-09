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  4. Антианшлаг. На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов
Лига Европы
09 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:26
572
2

Антианшлаг. На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов

9 ноября в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций

09 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:26
572
2
Антианшлаг. На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов
Telegram. Петр Слонка

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций.

В поединке встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов, информирует польский журналист Петр Слонка.

Антианшлаг. На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Заря - Маккаби Т-А билеты зрители Петр Слонка
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Alehandro
та за перегляд такого глядачам доплачувать треба
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+5
analex
Важко грати без захисту. мабудь наступний гол Маккабі заб"є дупою
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0
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