Лига Европы09 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:26
572
2
Антианшлаг. На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов
9 ноября в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций
09 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:26
572
2
9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций.
В поединке встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов, информирует польский журналист Петр Слонка.
Антианшлаг. На матч Заря – Маккаби Т-А было продано лишь около 650 билетов
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Комментарии 2
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та за перегляд такого глядачам доплачувать треба
Важко грати без захисту. мабудь наступний гол Маккабі заб"є дупою
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