Кочергин – в старте Ракува на матч со Спортингом в Лиге Европы

8 ноября в Лиссабоне состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Спортингом» и польским «Ракувом».

Стартовый свисток в игре прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Владислав Кочергин попал в стартовый состав «Ракува» на игру.

В таблице группы D Лиги Европы «Ракув» занимает 4-е место с 1 пунктом. «Спортинг» на 2-й позиции, имея 4 пункта.