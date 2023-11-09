Лига Европы09 ноября 2023, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:27
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Кочергин – в старте Ракува на матч со Спортингом в Лиге Европы
Украинец сыграет в поединке 4-го тура с первых минут
09 ноября 2023, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:27
74
0
8 ноября в Лиссабоне состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Спортингом» и польским «Ракувом».
Стартовый свисток в игре прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Украинский полузащитник Владислав Кочергин попал в стартовый состав «Ракува» на игру.
В таблице группы D Лиги Европы «Ракув» занимает 4-е место с 1 пунктом. «Спортинг» на 2-й позиции, имея 4 пункта.
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