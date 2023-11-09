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  4. Кочергин – в старте Ракува на матч со Спортингом в Лиге Европы
Лига Европы
09 ноября 2023, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:27
74
0

Кочергин – в старте Ракува на матч со Спортингом в Лиге Европы

Украинец сыграет в поединке 4-го тура с первых минут

09 ноября 2023, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:27
74
0
Кочергин – в старте Ракува на матч со Спортингом в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

8 ноября в Лиссабоне состоится матч 4-го тура Лиги Европы между «Спортингом» и польским «Ракувом».

Стартовый свисток в игре прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Владислав Кочергин попал в стартовый состав «Ракува» на игру.

В таблице группы D Лиги Европы «Ракув» занимает 4-е место с 1 пунктом. «Спортинг» на 2-й позиции, имея 4 пункта.

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Владислав Кочергин Ракув Спортинг Лиссабон Лига Европы
Источник Sport.ua
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