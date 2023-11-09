Кривенцов определился со стартовым составом Зари на матч против Маккаби
Поединок стартует в 22:00
9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги конференций между командами «Заря» Луганск и «Маккаби» Тель-Авив.
Поединок пройдет на «Арене Люблин». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав украинской команды на этот поединок:
Заря: Турбаевский, Нагнойный, Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко, Яцык, Мичин, Антюх, Кирюханцев, Герреро.
Запасные: Сапутин, Боль, Азиангбе, Мышнев, Алефиренко, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Венделл.
⬛️⬜️ Наш стартовий склад на гру проти «Маккабі»: pic.twitter.com/QFY7ucIh90— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 9, 2023
ה-11 שלנו להיום 🟡🔵🇮🇱 pic.twitter.com/VtqwDT3gGA— Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) November 9, 2023
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