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Лига конференций
09 ноября 2023, 20:57 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:11
380
0

Кривенцов определился со стартовым составом Зари на матч против Маккаби

Поединок стартует в 22:00

09 ноября 2023, 20:57 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:11
380
0
Кривенцов определился со стартовым составом Зари на матч против Маккаби

9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги конференций между командами «Заря» Луганск и «Маккаби» Тель-Авив.

Поединок пройдет на «Арене Люблин». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав украинской команды на этот поединок:

Заря: Турбаевский, Нагнойный, Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко, Яцык, Мичин, Антюх, Кирюханцев, Герреро.

Запасные: Сапутин, Боль, Азиангбе, Мышнев, Алефиренко, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Венделл.

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Валерий Кривенцов Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций Заря - Маккаби Т-А
Источник Sport.ua
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