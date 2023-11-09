Кривенцов определился со стартовым составом Зари на матч против Маккаби

9 ноября состоится матч 4-го тура Лиги конференций между командами «Заря» Луганск и «Маккаби» Тель-Авив.

Поединок пройдет на «Арене Люблин». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав украинской команды на этот поединок:

Заря: Турбаевский, Нагнойный, Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко, Яцык, Мичин, Антюх, Кирюханцев, Герреро.

Запасные: Сапутин, Боль, Азиангбе, Мышнев, Алефиренко, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Венделл.

⬛️⬜️ Наш стартовий склад на гру проти «Маккабі»: pic.twitter.com/QFY7ucIh90 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 9, 2023