Названы клубы, которые могут сыграть во Второй лиге сезона-2024/25

В следующем сезоне розыгрыша Второй лиги чемпионата Украины по футболу могут принять участие новые команды, которые пока имеют любительский статус.

По информации источника, среди этих коллективов упоминаются такие команды, как:

Куликов-Юность (Верхняя/Нижняя Белка)

Феникс (Подмонастырь)

Пенуэл (Кривой Рог)

Пробой (Городенка)

Подоляны (Тернополь)

Титан (Одесса)

ФАПФ (Ивано-Франковск)

Все вышеназванные команды сейчас выступают в любительских турнирах своих областей, а некоторые уже подали документы на аттестацию на профессиональный уровень.