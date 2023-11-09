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Украина. Вторая лига
09 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:34
2119
2

Названы клубы, которые могут сыграть во Второй лиге сезона-2024/25

Сразу семь клубов могут получить профессиональный статус

09 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:34
2119
2
Названы клубы, которые могут сыграть во Второй лиге сезона-2024/25
ПФЛ.

В следующем сезоне розыгрыша Второй лиги чемпионата Украины по футболу могут принять участие новые команды, которые пока имеют любительский статус.

По информации источника, среди этих коллективов упоминаются такие команды, как:

  • Куликов-Юность (Верхняя/Нижняя Белка)
  • Феникс (Подмонастырь)
  • Пенуэл (Кривой Рог)
  • Пробой (Городенка)
  • Подоляны (Тернополь)
  • Титан (Одесса)
  • ФАПФ (Ивано-Франковск)

Все вышеназванные команды сейчас выступают в любительских турнирах своих областей, а некоторые уже подали документы на аттестацию на профессиональный уровень.

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Источник Украинский футбол
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romario1501
Пробій ( ГороденкА)
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0
mini.f
Блажен кто верует...
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