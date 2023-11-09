Украина. Вторая лига09 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:34
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Названы клубы, которые могут сыграть во Второй лиге сезона-2024/25
Сразу семь клубов могут получить профессиональный статус
09 ноября 2023, 21:10 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:34
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В следующем сезоне розыгрыша Второй лиги чемпионата Украины по футболу могут принять участие новые команды, которые пока имеют любительский статус.
По информации источника, среди этих коллективов упоминаются такие команды, как:
- Куликов-Юность (Верхняя/Нижняя Белка)
- Феникс (Подмонастырь)
- Пенуэл (Кривой Рог)
- Пробой (Городенка)
- Подоляны (Тернополь)
- Титан (Одесса)
- ФАПФ (Ивано-Франковск)
Все вышеназванные команды сейчас выступают в любительских турнирах своих областей, а некоторые уже подали документы на аттестацию на профессиональный уровень.
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