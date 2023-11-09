Лига Европы09 ноября 2023, 20:00 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:06
323
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Таловеров и Коваль – в основе на матчи Лиги Европы
9 ноября проходят матчи 4-го тура еврокубков
09 ноября 2023, 20:00 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:06
323
1
9 ноября проходят матчи 4-го тура еврокубков.
Украинцы Максим Таловеров и Максим Коваль – в основе своих команд на матчи Лиги Европы.
Голкипер Максим Коваль играет в воротах Шерифа в гостевом матче против швейцарского Серветта.
Защитник Максим Таловеров вышел на поле с первых минут в домашней игре ЛАСК против бельгийской команды Юнион Сент-Жилуаз.
Таловеров и Коваль – в основе на матчи Лиги Европы
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