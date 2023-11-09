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Лига Европы
09 ноября 2023, 20:00 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:06
323
1

Таловеров и Коваль – в основе на матчи Лиги Европы

9 ноября проходят матчи 4-го тура еврокубков

09 ноября 2023, 20:00 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:06
323
1
Таловеров и Коваль – в основе на матчи Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

9 ноября проходят матчи 4-го тура еврокубков.

Украинцы Максим Таловеров и Максим Коваль – в основе своих команд на матчи Лиги Европы.

Голкипер Максим Коваль играет в воротах Шерифа в гостевом матче против швейцарского Серветта.

Защитник Максим Таловеров вышел на поле с первых минут в домашней игре ЛАСК против бельгийской команды Юнион Сент-Жилуаз.

Таловеров и Коваль – в основе на матчи Лиги Европы

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Лига Европы Максим Таловеров Максим Коваль (футболист) ЛАСК Шериф Тирасполь Серветт Юнион Сент-Жилуаз стартовые составы
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
Талавєров забив!
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