9 ноября проходят матчи 4-го тура еврокубков.

Украинцы Максим Таловеров и Максим Коваль – в основе своих команд на матчи Лиги Европы.

Голкипер Максим Коваль играет в воротах Шерифа в гостевом матче против швейцарского Серветта.

Защитник Максим Таловеров вышел на поле с первых минут в домашней игре ЛАСК против бельгийской команды Юнион Сент-Жилуаз.

Таловеров и Коваль – в основе на матчи Лиги Европы