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Испания
09 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 09 ноября 2023, 20:15
1060
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с основным хавбеком на шесть лет

Федерико Вальверде подписал долгосрочное соглашение с клубом

09 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 09 ноября 2023, 20:15
1060
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с основным хавбеком на шесть лет
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» официально сообщил о продлении контракта с основным полузащитником команды Федерико Вальверде. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Ранее о продлении контракта уже сообщал инсайдер Фабрицио Романо, однако он сообщал о том, что контракт будет рассчитан до 2028 года. Также, по информации итальянского журналиста, в соглашении будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Федерико Вальверде сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. 25-летний уругваец находится в системе «Реала» с 2016 года, в первой команде – с 2018 года.

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Реал Мадрид Федерико Вальверде продление контракта
Источник ФК Реал Мадрид
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