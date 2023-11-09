ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с основным хавбеком на шесть лет
Федерико Вальверде подписал долгосрочное соглашение с клубом
Мадридский «Реал» официально сообщил о продлении контракта с основным полузащитником команды Федерико Вальверде. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.
Ранее о продлении контракта уже сообщал инсайдер Фабрицио Романо, однако он сообщал о том, что контракт будет рассчитан до 2028 года. Также, по информации итальянского журналиста, в соглашении будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.
В нынешнем сезоне в составе «Реала» Федерико Вальверде сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. 25-летний уругваец находится в системе «Реала» с 2016 года, в первой команде – с 2018 года.
🦅💪 #Valverde2029 💪🦅 pic.twitter.com/f8Nxbmb7ni— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2023
🧘♂️ KEEP CALM & #VALVERDE2029 🧘♂️ pic.twitter.com/OFC17dFvZJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2023
✍️ #Valverde2029 ✍️ pic.twitter.com/AYOSLbIW7h— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2023
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