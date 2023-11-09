ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с основным хавбеком на шесть лет

Мадридский «Реал» официально сообщил о продлении контракта с основным полузащитником команды Федерико Вальверде. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Ранее о продлении контракта уже сообщал инсайдер Фабрицио Романо, однако он сообщал о том, что контракт будет рассчитан до 2028 года. Также, по информации итальянского журналиста, в соглашении будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Федерико Вальверде сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. 25-летний уругваец находится в системе «Реала» с 2016 года, в первой команде – с 2018 года.