Англия09 ноября 2023, 18:40 |
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Брат и агент Рэшфорда арестован по подозрению в домашнем насилии
Дэйн Рэшфорд был арестован в США
09 ноября 2023, 18:40 |
377
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Старший брат и по совместительству агент форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда Дэйн был арестован в США по подозрению в домашнем насилии. Это случилось еще 20 октября в Майами-Бич, штат Флорида.
На следующий день Рэшфорд-старший был отпущен под залог в размере 1500 долларов до предварительного слушания, которое состоится на 27 ноября.
Согласно данным полиции, Рэшфорд обвиняется в побоях, которые классифицировали как домашнее насилие. Дэйн Рэшфорд является директором агентской компании DN May Sports Management.
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