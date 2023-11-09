Брат и агент Рэшфорда арестован по подозрению в домашнем насилии

Старший брат и по совместительству агент форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда Дэйн был арестован в США по подозрению в домашнем насилии. Это случилось еще 20 октября в Майами-Бич, штат Флорида.

На следующий день Рэшфорд-старший был отпущен под залог в размере 1500 долларов до предварительного слушания, которое состоится на 27 ноября.

Согласно данным полиции, Рэшфорд обвиняется в побоях, которые классифицировали как домашнее насилие. Дэйн Рэшфорд является директором агентской компании DN May Sports Management.