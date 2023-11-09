Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брат и агент Рэшфорда арестован по подозрению в домашнем насилии
Англия
09 ноября 2023, 18:40 |
377
0

Брат и агент Рэшфорда арестован по подозрению в домашнем насилии

Дэйн Рэшфорд был арестован в США

09 ноября 2023, 18:40 |
377
0
Брат и агент Рэшфорда арестован по подозрению в домашнем насилии
The Telegraph. Дэйн Рэшфорд

Старший брат и по совместительству агент форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда Дэйн был арестован в США по подозрению в домашнем насилии. Это случилось еще 20 октября в Майами-Бич, штат Флорида.

На следующий день Рэшфорд-старший был отпущен под залог в размере 1500 долларов до предварительного слушания, которое состоится на 27 ноября.

Согласно данным полиции, Рэшфорд обвиняется в побоях, которые классифицировали как домашнее насилие. Дэйн Рэшфорд является директором агентской компании DN May Sports Management.

По теме:
Бавария вышла в плей-офф ЛЧ. Ман Юнайтед в триллере уступил Копенгагену
ФОТО. Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче Ман Юнайтед в ЛЧ
Оружие, алкоголь и марихуана. Перспективный супертяж арестован в США
Маркус Рэшфорд футбольные агенты арест
Источник The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В госбюджете Украины на 2024 год на спорт выделили в два раза больше денег
Другие виды | 09 ноября 2023, 16:25 10
В госбюджете Украины на 2024 год на спорт выделили в два раза больше денег
В госбюджете Украины на 2024 год на спорт выделили в два раза больше денег

На спорт выделили 7,512 млрд гривен

Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Бокс | 08 ноября 2023, 21:07 1
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»

Роберт Гарсия уверен, что Тайсон будет побит

Прекрасная игра! Как отреагировали партнеры Лунина на его вчерашний матч?
Футбол | 09.11.2023, 18:55
Прекрасная игра! Как отреагировали партнеры Лунина на его вчерашний матч?
Прекрасная игра! Как отреагировали партнеры Лунина на его вчерашний матч?
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Бокс | 08.11.2023, 23:39
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Футбол | 09.11.2023, 05:40
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 289
Футбол
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
09.11.2023, 07:28 2
Футбол
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 2
Футбол
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
08.11.2023, 05:45 6
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
08.11.2023, 16:28 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем