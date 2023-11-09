Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на флангового защитника Интера
Англия
09 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 18:26
495
0

Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на флангового защитника Интера

Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в АПЛ

09 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 09 ноября 2023, 18:26
495
0
Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на флангового защитника Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Два английских топ-клуба проявляют интерес к фланговому защитнику «Интера» и сборной Нидерландов Дензелу Дюмфрису. По информации итальянских СМИ, речь идет о «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Сам «Интер» не горит желанием отпускать игрока основы. Для того, чтобы подписать 27-летнего нидерландца, «Челси» или «Манчестер Юнайтед» придется выложить как минимум 43 миллиона фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне на счету Дюмфриса 2 гола и 4 ассиста в 13 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

По теме:
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
ИНДЗАГИ: «Выйти в 1/8 финала за два тура до финиша – большая гордость»
Челси интересуется 17-летним героем игрового дня в Лиге чемпионов
Дензел Дюмфрис Интер Милан трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A Челси Манчестер Юнайтед
Источник Calciomercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»
Футбол | 09 ноября 2023, 14:00 30
СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»
СТЕПАНЕНКО: «Мы с игроками Динамо едины в отношении помощи нашей стране»

Капитан «Шахтера» – о своих переживаниях и эмоциях, пережитых по ходу российско-украинской войны

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Бокс | 08 ноября 2023, 23:39 3
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»

Тренер – об украинском чемпионе

Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Футбол | 09.11.2023, 19:05
Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09.11.2023, 07:05
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Футбол | 09.11.2023, 05:40
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 5
Футбол
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
08.11.2023, 16:28 19
Бокс
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
ХАВИ: «Мы покидаем матч с Шахтером с чувством злости»
08.11.2023, 05:45 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 5
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем