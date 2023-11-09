Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на флангового защитника Интера

Два английских топ-клуба проявляют интерес к фланговому защитнику «Интера» и сборной Нидерландов Дензелу Дюмфрису. По информации итальянских СМИ, речь идет о «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Сам «Интер» не горит желанием отпускать игрока основы. Для того, чтобы подписать 27-летнего нидерландца, «Челси» или «Манчестер Юнайтед» придется выложить как минимум 43 миллиона фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне на счету Дюмфриса 2 гола и 4 ассиста в 13 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.