Кейн и Беллингем – в заявке сборной Англии на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой на ноябрьские матчи отбора на Евро-2024:

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Ливай Колуилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

В ноябре Англия, которая досрочно вышла в финальный турнир, сыграет с Мальтой и Северной Македонией 17 и 20 ноября соответственно.