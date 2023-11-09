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  4. Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Испания
09 ноября 2023, 16:28 |
767
2

Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»

Мичел – об адаптации Артема

09 ноября 2023, 16:28 |
767
2
Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал об адаптации в команде украинского нападающего Артема Довбика.

«Его адаптация проходит очень быстро. Вся команда в отличном состоянии, поэтому ценю каждого футболиста. Все они являются основными героями. Они все нам нужны. У Довбика есть языковой барьер, но с Виктором Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим. У него очень хорошие показатели, мы сделали на него ставку, потому что знали, что он отличный игрок», – сказал Мичел.

Ранее болельщики «Жироны» признали украинского нападающего Артема Довбика лучшим игроком команды в матче 12-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:2).

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Diari de Girona
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Олександр
Даст бог получит золотой мяч 
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Octopus
Лишь бы не сбавлял обороты. Только даст себе поблажку, все сойдет на нет. В таком ритме ему нужно, чтобы привыкнуть провести хотя бы год, а дальше все будет норм.
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