Тренер Жироны: «Мы сделали на Довбика ставку, потому что он отличный игрок»

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал об адаптации в команде украинского нападающего Артема Довбика.

«Его адаптация проходит очень быстро. Вся команда в отличном состоянии, поэтому ценю каждого футболиста. Все они являются основными героями. Они все нам нужны. У Довбика есть языковой барьер, но с Виктором Цыганковым он понимает все, что мы ему говорим. У него очень хорошие показатели, мы сделали на него ставку, потому что знали, что он отличный игрок», – сказал Мичел.

Ранее болельщики «Жироны» признали украинского нападающего Артема Довбика лучшим игроком команды в матче 12-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:2).