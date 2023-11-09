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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с хавбеком сборной Италии
Италия
09 ноября 2023, 15:46 |
136
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с хавбеком сборной Италии

Мануэль Локателли останется в клубе еще на пять лет

09 ноября 2023, 15:46 |
136
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с хавбеком сборной Италии
ФК Ювентус. Мануэль Локателли (по центру)

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником сборной Италии Мануэлем Локателли.

Новое соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано до лета 2028 года. Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь «Ювентус» намерен продлить контракт с дисквалифицированным Николо Фаджоли. Официально о продлении объявят завтра.

Локателли выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 11 матчах Серии А.

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Ювентус Мануэль Локателли продление контракта
Источник ФК Ювентус
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