ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с хавбеком сборной Италии

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником сборной Италии Мануэлем Локателли.

Новое соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано до лета 2028 года. Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2026 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь «Ювентус» намерен продлить контракт с дисквалифицированным Николо Фаджоли. Официально о продлении объявят завтра.

Локателли выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 11 матчах Серии А.