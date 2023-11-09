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  4. Гуцуляк отреагировал на информацию об интересе Карпат
Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 15:12 |
1581
1

Гуцуляк отреагировал на информацию об интересе Карпат

Вингер не стал отрицать данные слухи

09 ноября 2023, 15:12 |
1581
1
Гуцуляк отреагировал на информацию об интересе Карпат
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк (по центру)

Ранее появилась информация, что «Карпаты» проявляют интерес к полузащитник «Днепра-1» Алексею Гуцуляку.

Хавбек днепровской команды эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эти слухи.

– Алексей, правда, что вами интересуются «Карпаты»?
– Я пока не буду ничего конкретного говорить.

– Мирон Маркевич сказал, что интерес есть, но конкретных переговоров еще не было.
– Да, это правда. Конкретики пока никакой нет, поэтому нет смысла об этом говорить.

Гуцуляк является воспитанником «Карпат» (2015-2020), в составе которых провел 107 матчей, забил 13 мячей и оформил семь ассистов.

В текущем сезоне 25-летний вингер забил четыре мяча и оформил два ассиста в 17 матчах за «Днепр-1».

Ранее стало известно, что лидер Первой лиги интересуется возможностью подписать атакующего хавбека «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.

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Источник Sport.ua
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Yulian Beshley
Карпати повертають левів додому
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