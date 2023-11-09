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Испания
09 ноября 2023, 14:42 |
1387
8

Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы

Андрей Лунин получит еще один шанс

09 ноября 2023, 14:42 |
1387
8
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага вчера получил травму во время предматчевой тренировки.

Издание Marca утверждает, что голкипер повредил мышцу правого абдуктора, но травма не является серьезной, поэтому 29-летний футболист должен пропустить лишь следующие 2-3 недели. Но диагноз не является окончательным, в клубе до сих пор ожидают результаты МРТ, которые будут в пятницу.

Таким образом, дорога в основу на следующий матч против «Валенсии», который состоится 11 ноября в 22:00, является открытой для украинца Андрея Лунина. Он уже прекрасно заменил Кепу во вчерашнем матче против «Браги», отразив пенальти на старте поединка.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 8
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Gagik
отлично, у Андрюхи 3 шанс
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+2
Alex86 1
Парадокс конечно получился что даже при травме основного они не стали задействовать своего запасного, а по полной наигрывают арендованного, что в общем-то недальновидно, но что-то наш воротник похоже чем-то явно не угодил тренерскому штабу
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0
Лига конференций без динамо
МРТ нужно подделать срочно  
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0
KIEWADIM
Модрича в рамку поставят))
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0
Vitason
Это знак и последний шанс для Лунина!Своей игрой он может заставить Анчелотти думать ,что не зря Лунин сколько времени провел в Реале,что у него есть талант и в силу обстоятельств ему сложно было его реализовать,дерзай Лунин,все в твоих руках и Кепа однозначно не лучше чем ты! Покажи на что ты способен и тогда твоя карьера, резко перевернется из той ,которая два дня назад казалась потерянной и ты в такой клубе  как Реал, больше не попадешь,так что последний шанс, воспользуйся им,играй и борись за шанс всей жизни!! Верю,что сможешь! 
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0
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maks_krot
Аггга шанс!!!Лунин хорошо отыграет с Валенсией ,а потом пауза на сборные ,а потом Анчелотти и с поломаным плечом если надо  кепу любимого своего поставит!!!
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0
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