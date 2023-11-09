Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы

Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага вчера получил травму во время предматчевой тренировки.

Издание Marca утверждает, что голкипер повредил мышцу правого абдуктора, но травма не является серьезной, поэтому 29-летний футболист должен пропустить лишь следующие 2-3 недели. Но диагноз не является окончательным, в клубе до сих пор ожидают результаты МРТ, которые будут в пятницу.

Таким образом, дорога в основу на следующий матч против «Валенсии», который состоится 11 ноября в 22:00, является открытой для украинца Андрея Лунина. Он уже прекрасно заменил Кепу во вчерашнем матче против «Браги», отразив пенальти на старте поединка.