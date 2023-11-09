Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Андрей Лунин получит еще один шанс
Испанский вратарь мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага вчера получил травму во время предматчевой тренировки.
Издание Marca утверждает, что голкипер повредил мышцу правого абдуктора, но травма не является серьезной, поэтому 29-летний футболист должен пропустить лишь следующие 2-3 недели. Но диагноз не является окончательным, в клубе до сих пор ожидают результаты МРТ, которые будут в пятницу.
Таким образом, дорога в основу на следующий матч против «Валенсии», который состоится 11 ноября в 22:00, является открытой для украинца Андрея Лунина. Он уже прекрасно заменил Кепу во вчерашнем матче против «Браги», отразив пенальти на старте поединка.
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