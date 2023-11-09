Фулбек Шахтера – лидер Лиги чемпионов по единоборствам в обороне
Иракли Азаров провел 3 матча в турнире, но имеет, чем похвастаться
21-летний левый фулбек «Шахтера» Иракли Азаров, приобретенный донецким клубом летом нынешнего года из «Црвены Звезды», является лидером розыгрыша Лиги чемпионов-2023/24 по единоборствам в обороне в пересчете на 90 минут.
В среднем, по подсчетам Wyscout, Азаров участвует в 12,74 оборонительных дуэлях за матч, что является лучшим результатом в самом престижном клубном евротурнире.
В топ-3 по единоборствам в обороне в пересчете на 90 минут также входят Хесус Навас («Севилья») – 12,18 и Ксавер Шлагер («Лейпциг») – 12,15.
Примечательно, что Азаров в среднем выходит победителем из 46,9% случаев участия в единоборствах в обороне.
В ЛЧ-2023/24 грузинский легионер провел 3 матча (226 минут).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей вместе с «Реалом» обыграл «Брагу» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов
Ман Юнайтед потерпел неудачу в Копенгагене в результативном матче