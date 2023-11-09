Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулбек Шахтера – лидер Лиги чемпионов по единоборствам в обороне
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 14:37 |
569
0

Фулбек Шахтера – лидер Лиги чемпионов по единоборствам в обороне

Иракли Азаров провел 3 матча в турнире, но имеет, чем похвастаться

09 ноября 2023, 14:37 |
569
0
Фулбек Шахтера – лидер Лиги чемпионов по единоборствам в обороне
shakhtar.com. Иракли Азаров

21-летний левый фулбек «Шахтера» Иракли Азаров, приобретенный донецким клубом летом нынешнего года из «Црвены Звезды», является лидером розыгрыша Лиги чемпионов-2023/24 по единоборствам в обороне в пересчете на 90 минут.

В среднем, по подсчетам Wyscout, Азаров участвует в 12,74 оборонительных дуэлях за матч, что является лучшим результатом в самом престижном клубном евротурнире.

В топ-3 по единоборствам в обороне в пересчете на 90 минут также входят Хесус Навас («Севилья») – 12,18 и Ксавер Шлагер («Лейпциг») – 12,15.

Примечательно, что Азаров в среднем выходит победителем из 46,9% случаев участия в единоборствах в обороне.

В ЛЧ-2023/24 грузинский легионер провел 3 матча (226 минут).

По теме:
Лунин и игрок Шахтера. Известна команда лучших игроков 4-го тура ЛЧ
Защитник Копенгагена – о жесте Гарначо: «Клоун с менталитетом ребенка»
Микель АРТЕТА: «Очень счастлив за Хаверца, у него все очень хорошо»
Иракли Азаров Шахтер Донецк Лига чемпионов статистика Хесус Навас Ксавер Шлагер РБ Лейпциг Севилья
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09 ноября 2023, 07:05 15
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина

Андрей вместе с «Реалом» обыграл «Брагу» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов

Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Футбол | 09 ноября 2023, 00:10 8
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина
Турнирные таблицы ЛЧ. Победы Зинченко и Лунина, поражение Трубина

Ман Юнайтед потерпел неудачу в Копенгагене в результативном матче

Маркевич прокомментировал возможные трансферы Шведа и Гуцуляка
Футбол | 09.11.2023, 13:50
Маркевич прокомментировал возможные трансферы Шведа и Гуцуляка
Маркевич прокомментировал возможные трансферы Шведа и Гуцуляка
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Футбол | 09.11.2023, 05:40
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Источник: Карпаты работают над возвращением Марьяна Шведа
Футбол | 09.11.2023, 12:14
Источник: Карпаты работают над возвращением Марьяна Шведа
Источник: Карпаты работают над возвращением Марьяна Шведа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
07.11.2023, 20:07
Футзал
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 6
Футбол
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
08.11.2023, 16:28 19
Бокс
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем