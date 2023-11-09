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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Гюлером мы очень осторожны, не хотим рисковать»
Испания
09 ноября 2023, 13:49 |
345
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Гюлером мы очень осторожны, не хотим рисковать»

Главный тренер «Реала» – о готовности Арды Гюлера к дебюту за испанский клуб

09 ноября 2023, 13:49 |
345
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Гюлером мы очень осторожны, не хотим рисковать»
Twitter (Фабрицио Романо). Арда Гюлер и Карло Анчелотти

Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, когда начнет играть турецкий полузащитник Арда Гюлер.

«Арда Гюлер? Мы с ним очень осторожны, не хотим рисковать. После тяжелой травмы он провел только четыре тренировки. Он скоро будет играть – когда будет готов на 100%. Он молод и мы его защищаем», – сказал Анчелотти.

Напомним, что Арда Гюлер перешел в «Реал» летом из турецкого «Фенербахче», но из-за травмы еще не выступал за испанский клуб.

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Карло Анчелотти Арда Гюлер Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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