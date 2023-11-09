Испания09 ноября 2023, 13:49 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Гюлером мы очень осторожны, не хотим рисковать»
Главный тренер «Реала» – о готовности Арды Гюлера к дебюту за испанский клуб
09 ноября 2023, 13:49 |
345
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Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, когда начнет играть турецкий полузащитник Арда Гюлер.
«Арда Гюлер? Мы с ним очень осторожны, не хотим рисковать. После тяжелой травмы он провел только четыре тренировки. Он скоро будет играть – когда будет готов на 100%. Он молод и мы его защищаем», – сказал Анчелотти.
Напомним, что Арда Гюлер перешел в «Реал» летом из турецкого «Фенербахче», но из-за травмы еще не выступал за испанский клуб.
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