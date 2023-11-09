Карло АНЧЕЛОТТИ: «С Гюлером мы очень осторожны, не хотим рисковать»

Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, когда начнет играть турецкий полузащитник Арда Гюлер.

«Арда Гюлер? Мы с ним очень осторожны, не хотим рисковать. После тяжелой травмы он провел только четыре тренировки. Он скоро будет играть – когда будет готов на 100%. Он молод и мы его защищаем», – сказал Анчелотти.

Напомним, что Арда Гюлер перешел в «Реал» летом из турецкого «Фенербахче», но из-за травмы еще не выступал за испанский клуб.