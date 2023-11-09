Отец Озила: «Я не признаю, что Месут завершил карьеру»
Мустафа разочарован тем, как его сын закончил карьеру
Мустафа Озил, отец Месута Озила, разочарован тем, как его сын завершил профессиональную карьеру футболиста:
«Если бы у меня была волшебная палочка, я бы повернул время вспять. Карьера Месута не должна была завершаться вот так. Я до сих пор этого не принял. Я расстроен и разочарован, это меня ранит. Он выигрывал большие награды за свои выступления. И после этого так завершил карьеру? Этого не должно было произойти!».
Напомним, Месут Озил завершил карьеру футболиста в марте 2023 года. Последним клубом бывшего игрока «Реала» и сборной Германии стал турецкий «Истанбул Башакшехир», за который он сыграл всего 7 матчей.
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