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09 ноября 2023, 14:01 |
348
0

Отец Озила: «Я не признаю, что Месут завершил карьеру»

Мустафа разочарован тем, как его сын закончил карьеру

09 ноября 2023, 14:01 |
348
0
Отец Озила: «Я не признаю, что Месут завершил карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Мустафа Озил, отец Месута Озила, разочарован тем, как его сын завершил профессиональную карьеру футболиста:

«Если бы у меня была волшебная палочка, я бы повернул время вспять. Карьера Месута не должна была завершаться вот так. Я до сих пор этого не принял. Я расстроен и разочарован, это меня ранит. Он выигрывал большие награды за свои выступления. И после этого так завершил карьеру? Этого не должно было произойти!».

Напомним, Месут Озил завершил карьеру футболиста в марте 2023 года. Последним клубом бывшего игрока «Реала» и сборной Германии стал турецкий «Истанбул Башакшехир», за который он сыграл всего 7 матчей.

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Месут Озил завершение карьеры
Источник The Sun
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