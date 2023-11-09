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Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 13:05 | Обновлено 09 ноября 2023, 13:06
248
0

Сергей СИДОРЧУК: «Для Буяльского Динамо это гораздо больше, чем все»

Бывший игрок «Динамо» рассказал о любви Виталия Буяльского к киевскому клубу

09 ноября 2023, 13:05 | Обновлено 09 ноября 2023, 13:06
248
0
Сергей СИДОРЧУК: «Для Буяльского Динамо это гораздо больше, чем все»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Бывший игрок «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о любви Виталия Буяльского к киевскому клубу.

– Как тебе эмоциональная речь Буяльского после матча с «Полесьем» (2:3)?

– Я понимаю, что ему очень тяжело. Он один из тех, кто очень много прошел в «Динамо». Очень много на него шло неоправданной критики, постоянно он был во всем виноват. Для Буяльского «Динамо» – это, наверное, гораздо больше, чем для 90% людей, которые говорят, что для них «Динамо» – это все. Для него это не просто слово, не просто звук. Он мечтал об этой команде. Я это говорю, потому что прожил с ним в номере на базе 5 лет. Сейчас Виталик, наверное, видит, что ту планку, которую он когда-то поставил для себя, мало кто ставит так же.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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