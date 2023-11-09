Юрий ВИРТ: Ренана вратари в теннисбол обыгрывали. Что это за бразилец?

Бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт рассказал о худших трансферах Мирчи Луческу в донецком клубе.

– Кто был самым слабым трансфером «Шахтера» во времена Луческу, что вы смотрели на этого парня и думали: что он делает в команде?

– Были такие два бразильских футболиста – Бруно Ренан и Леонардо. С ними «Шахтер» точно не угадал. Ренана мы, вратари, обыгрывали в теннисбол на тренировках, так что это за бразилец? А Леонардо почти не был в команде, он приезжал на сборы, тренировался, а потом сразу уезжал в аренду.

Бруно Ренан провел всего 2 поединка за донецкий «Шахтер». На счету Леонардо 21 официальный матч в футболке «горняков».