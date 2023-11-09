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Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 12:32 | Обновлено 09 ноября 2023, 12:33
803
0

Юрий ВИРТ: Ренана вратари в теннисбол обыгрывали. Что это за бразилец?

Бывший вратарь «Шахтера» рассказал о самых плохих трансферах Мирчи Луческу в донецком клубе

09 ноября 2023, 12:32 | Обновлено 09 ноября 2023, 12:33
803
0
Юрий ВИРТ: Ренана вратари в теннисбол обыгрывали. Что это за бразилец?
УАФ. Юрий Вирт

Бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт рассказал о худших трансферах Мирчи Луческу в донецком клубе.

– Кто был самым слабым трансфером «Шахтера» во времена Луческу, что вы смотрели на этого парня и думали: что он делает в команде?

– Были такие два бразильских футболиста – Бруно Ренан и Леонардо. С ними «Шахтер» точно не угадал. Ренана мы, вратари, обыгрывали в теннисбол на тренировках, так что это за бразилец? А Леонардо почти не был в команде, он приезжал на сборы, тренировался, а потом сразу уезжал в аренду.

Бруно Ренан провел всего 2 поединка за донецкий «Шахтер». На счету Леонардо 21 официальный матч в футболке «горняков».

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Юрий Вирт Бруно Ренан Леонардо Мирча Луческу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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