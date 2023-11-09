Сергей СИДОРЧУК: «В Динамо пытаются придерживать футболистов»

Бывший игрок «Динамо» Сергей Сидорчук сравнил трансферную политику киевлян с философией своего нового клуба «Вестерло»:

«В «Динамо» пытаются придержать немного своих футболистов, получить для них лучшее предложение. В «Вестерло» не будут так держать долго. На это место придет другой футболист. Наверняка рынок немного по-другому работает, поэтому сравнивать некорректно».

Напомним, Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло» в сентябре 2023 года. В составе «Динамо» игрок провел 327 матчей, выиграв 11 трофеев. Также долгое время Сергей был капитаном киевской команды.