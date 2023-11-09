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  4. Сергей СИДОРЧУК: «В Динамо пытаются придерживать футболистов»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 11:31 |
320
1

Сергей СИДОРЧУК: «В Динамо пытаются придерживать футболистов»

Бывший игрок «Динамо» сравнил политику киевлян с «Вестерло»

09 ноября 2023, 11:31 |
320
1
Сергей СИДОРЧУК: «В Динамо пытаются придерживать футболистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший игрок «Динамо» Сергей Сидорчук сравнил трансферную политику киевлян с философией своего нового клуба «Вестерло»:

«В «Динамо» пытаются придержать немного своих футболистов, получить для них лучшее предложение. В «Вестерло» не будут так держать долго. На это место придет другой футболист. Наверняка рынок немного по-другому работает, поэтому сравнивать некорректно».

Напомним, Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло» в сентябре 2023 года. В составе «Динамо» игрок провел 327 матчей, выиграв 11 трофеев. Также долгое время Сергей был капитаном киевской команды.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Вестерло Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sportarena
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