Сергей СИДОРЧУК: «В Динамо пытаются придерживать футболистов»
Бывший игрок «Динамо» сравнил политику киевлян с «Вестерло»
Бывший игрок «Динамо» Сергей Сидорчук сравнил трансферную политику киевлян с философией своего нового клуба «Вестерло»:
«В «Динамо» пытаются придержать немного своих футболистов, получить для них лучшее предложение. В «Вестерло» не будут так держать долго. На это место придет другой футболист. Наверняка рынок немного по-другому работает, поэтому сравнивать некорректно».
Напомним, Сергей Сидорчук перешел в «Вестерло» в сентябре 2023 года. В составе «Динамо» игрок провел 327 матчей, выиграв 11 трофеев. Также долгое время Сергей был капитаном киевской команды.
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