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  4. Усиление под УПЛ. Карпаты интересуются лидером Днепра-1
Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 11:14 |
780
0

Усиление под УПЛ. Карпаты интересуются лидером Днепра-1

Гуцуляк может вернуться во Львов

09 ноября 2023, 11:14 |
780
0
Усиление под УПЛ. Карпаты интересуются лидером Днепра-1
ФК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Лидер Первой лиги «Карпаты» интересуются возможностью подписать атакующего хавбека «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.

Сообщается, что львовская команда уже присматривается к игрокам, которые могли бы помочь ей в следующем сезоне УПЛ, куда клуб намерен вернуться.

Одним из вариантов называют Гуцуляка, выступавшего во львовской команде с 2014 по 2019 год. 25-летний игрок в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее была информация об интересе «Карпат» к хавбеку «Днепра-1» Доминго Бланко, однако аргентинец решил покинуть Украину.

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Алексей Гуцуляк Карпаты Львов Днепр-1
Источник ТаТоТаке
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