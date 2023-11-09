Усиление под УПЛ. Карпаты интересуются лидером Днепра-1
Гуцуляк может вернуться во Львов
Лидер Первой лиги «Карпаты» интересуются возможностью подписать атакующего хавбека «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.
Сообщается, что львовская команда уже присматривается к игрокам, которые могли бы помочь ей в следующем сезоне УПЛ, куда клуб намерен вернуться.
Одним из вариантов называют Гуцуляка, выступавшего во львовской команде с 2014 по 2019 год. 25-летний игрок в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее была информация об интересе «Карпат» к хавбеку «Днепра-1» Доминго Бланко, однако аргентинец решил покинуть Украину.
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