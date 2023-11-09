Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин оценил пенальти и свой успешный матч в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 10:13 | Обновлено 09 ноября 2023, 10:33
1024
2

Лунин оценил пенальти и свой успешный матч в Лиге чемпионов

Украинский кипер отразил пенальти

09 ноября 2023, 10:13 | Обновлено 09 ноября 2023, 10:33
1024
2
Лунин оценил пенальти и свой успешный матч в Лиге чемпионов
ФК Реал. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин перед матчем Лиги чемпионов против «Браги» заменил травмированного Кепу и помог команде победить 3:0.

Кипер успел отразить пенальти и сделать несколько хороших сейвов.

«Было важно набрать три очка. Команда гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, но впереди еще два матча. Это действительно важная игра для меня, хорошо, что удалось не пропустить. Это полезно для моей уверенности в своих силах и для моего опыта. Хорошо получить практику в официальном матче».

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

«Не так просто в последний момент узнать, что ты выходишь на матч, но всегда нужно быть готовым. К счастью, все прошло так, как я хотел. Про пенальти мне особо нечего сказать. Спасибо тренеру вратарей «Реала», этот сейв и для него тоже», — сказал Лунин.

Пока нет информации, сколько пропустит Кепа. Основной вратарь Тибо Куртуа выбыл на старте сезона.

По теме:
Солидное достижение. Лунин попал в команду недели ЛЧ от SofaScore
Гарри КЕЙН: «В этот раз мы лучше контролировали игру»
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Бокс | 08 ноября 2023, 16:28 18
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec
Усик не попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира от BoxRec

Украинец оказался только на 14-й позиции

Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Футбол | 08 ноября 2023, 12:53 23
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера
Источник: у Динамо было только два варианта на пост тренера

Шовковский и Костюк

Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»
Футбол | 09.11.2023, 08:29
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»
Успех Лунина, фиаско Руха U-19 и Прометея, уход Гутцайта, заявка на Италию
Футбол | 09.11.2023, 06:00
Успех Лунина, фиаско Руха U-19 и Прометея, уход Гутцайта, заявка на Италию
Успех Лунина, фиаско Руха U-19 и Прометея, уход Гутцайта, заявка на Италию
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Футбол | 09.11.2023, 05:40
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
номера контактных телефонов в описании
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
07.11.2023, 20:07
Футзал
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
09.11.2023, 07:05 9
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем