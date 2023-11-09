Лунин оценил пенальти и свой успешный матч в Лиге чемпионов

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин перед матчем Лиги чемпионов против «Браги» заменил травмированного Кепу и помог команде победить 3:0.

Кипер успел отразить пенальти и сделать несколько хороших сейвов.

«Было важно набрать три очка. Команда гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, но впереди еще два матча. Это действительно важная игра для меня, хорошо, что удалось не пропустить. Это полезно для моей уверенности в своих силах и для моего опыта. Хорошо получить практику в официальном матче».

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«Не так просто в последний момент узнать, что ты выходишь на матч, но всегда нужно быть готовым. К счастью, все прошло так, как я хотел. Про пенальти мне особо нечего сказать. Спасибо тренеру вратарей «Реала», этот сейв и для него тоже», — сказал Лунин.

Пока нет информации, сколько пропустит Кепа. Основной вратарь Тибо Куртуа выбыл на старте сезона.