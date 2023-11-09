Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»

Наставник« Шахтера» Марино Пушич после победы 1:0 в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов выделил игру защитника Ярослава Ракицкого.

«Это была командная работа. Сложно играть против «Барселоны», но мы пытались. Ключевой момент не только в том, чтобы не пропустить, а в том, чтобы не давать создавать им моменты. «Шахтер» показал хорошую игру в обороне, а в атаке могли забить больше».

«Но победить «Барселону» – это фантастическое достижение. Было важно показать им, что мы вышли не только обороняться. И нам это удалось».

«350-й матч Ракицкого? Ярослав – особенный игрок, защитник с большим сердцем. Он, Чигринский и Степаненко – три моих капитана, они много помогают остальным, отличные командные игроки», — сказал Пушич.