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Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 08:29 | Обновлено 09 ноября 2023, 09:08
576
0

Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»

Тренер отметил опытных игроков

09 ноября 2023, 08:29 | Обновлено 09 ноября 2023, 09:08
576
0
Марино ПУШИЧ: «Ракицкий, Чигринский, Степаненко – три моих капитана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Наставник« Шахтера» Марино Пушич после победы 1:0 в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов выделил игру защитника Ярослава Ракицкого.

«Это была командная работа. Сложно играть против «Барселоны», но мы пытались. Ключевой момент не только в том, чтобы не пропустить, а в том, чтобы не давать создавать им моменты. «Шахтер» показал хорошую игру в обороне, а в атаке могли забить больше».

«Но победить «Барселону» – это фантастическое достижение. Было важно показать им, что мы вышли не только обороняться. И нам это удалось».

«350-й матч Ракицкого? Ярослав – особенный игрок, защитник с большим сердцем. Он, Чигринский и Степаненко – три моих капитана, они много помогают остальным, отличные командные игроки», — сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Шахтер - Барселона Марино Пушич Ярослав Ракицкий Дмитрий Чигринский Тарас Степаненко
Источник ФК Шахтер Донецк
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