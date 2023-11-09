Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Родриго оценил игру украинского вратаря Андрея Лунина, который в матче Лиги чемпионов против «Браги» отбил пенальти и помог команде победить 3:0.

«Игра Лунина, который заменил травмированного Кепу, показывает силу нашей команды. Андрей всегда выкладывается на тренировках, а в матче он не только отбил пенальти, но и сделал классный сейв в конце встречи».

«Он провел отличную игру», — уверен Родриго.

Пока нет информации, сколько времени пропустит Кепа Аррисабалага. Основной кипер Тибо Куртуа травмировался на старте сезона.