Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Родриго доволен игрой украинца
Форвард «Реала» Родриго оценил игру украинского вратаря Андрея Лунина, который в матче Лиги чемпионов против «Браги» отбил пенальти и помог команде победить 3:0.
«Игра Лунина, который заменил травмированного Кепу, показывает силу нашей команды. Андрей всегда выкладывается на тренировках, а в матче он не только отбил пенальти, но и сделал классный сейв в конце встречи».
«Он провел отличную игру», — уверен Родриго.
Пока нет информации, сколько времени пропустит Кепа Аррисабалага. Основной кипер Тибо Куртуа травмировался на старте сезона.
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