Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 07:28 |
580
0

Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов

Родриго доволен игрой украинца

09 ноября 2023, 07:28 |
580
0
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Форвард «Реала» Родриго оценил игру украинского вратаря Андрея Лунина, который в матче Лиги чемпионов против «Браги» отбил пенальти и помог команде победить 3:0.

«Игра Лунина, который заменил травмированного Кепу, показывает силу нашей команды. Андрей всегда выкладывается на тренировках, а в матче он не только отбил пенальти, но и сделал классный сейв в конце встречи».

«Он провел отличную игру», — уверен Родриго.

Пока нет информации, сколько времени пропустит Кепа Аррисабалага. Основной кипер Тибо Куртуа травмировался на старте сезона.

По теме:
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Стали известны 6 команд из 16, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Реал Мадрид Андрей Лунин Родриго Гоес Лига чемпионов
Источник Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Футбол | 08 ноября 2023, 14:30 50
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана

В карьере каждого футболиста наступает пик, в период которого можно задумываться о шаге вперед

ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
Футбол | 08 ноября 2023, 06:59 4
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился

Александр Драмбаев и его девушка Александра сыграли скромную свадьбу

Андрей – один из лучших. У кого 9.2? Названа оценка Лунина за матч Реала
Футбол | 09.11.2023, 00:30
Андрей – один из лучших. У кого 9.2? Названа оценка Лунина за матч Реала
Андрей – один из лучших. У кого 9.2? Названа оценка Лунина за матч Реала
Успех Лунина, фиаско Руха U-19 и Прометея, уход Гутцайта, заявка на Италию
Футбол | 09.11.2023, 06:00
Успех Лунина, фиаско Руха U-19 и Прометея, уход Гутцайта, заявка на Италию
Успех Лунина, фиаско Руха U-19 и Прометея, уход Гутцайта, заявка на Италию
ЦЫГАНЫК: «Что нужно сделать, чтобы Шевченко ударил арбитра, я не знаю»
Футбол | 08.11.2023, 08:55
ЦЫГАНЫК: «Что нужно сделать, чтобы Шевченко ударил арбитра, я не знаю»
ЦЫГАНЫК: «Что нужно сделать, чтобы Шевченко ударил арбитра, я не знаю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 25
Футбол
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
ВИДЕО. Александр Усик назвал Ирину Фарион агентом кремля
07.11.2023, 11:34 54
Война
ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»
ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»
08.11.2023, 02:19 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
Андрей ШЕВЧЕНКО назвал трех лучших защитников своего времени
07.11.2023, 21:34 6
Футбол
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
07.11.2023, 07:10 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем