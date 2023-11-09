ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября

В четверг, 9 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Аякс – Брайтон

4.00 – 4.40 – 1.77

19:45 Тулуза – Ливерпуль

6.70 – 5.10 – 1.45

22:00 Спортинг – Ракув

1.21 – 6.60 – 16.00

22:00 Заря – Маккаби Тель-Авив

4.80 – 3.75 – 1.73