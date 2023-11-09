Другие новости09 ноября 2023, 02:05 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября
Важные события во всех видах спорта
09 ноября 2023, 02:05 |
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В четверг, 9 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Аякс – Брайтон
19:45 Тулуза – Ливерпуль
22:00 Спортинг – Ракув
22:00 Заря – Маккаби Тель-Авив
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