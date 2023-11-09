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09 ноября 2023, 02:05 |
13
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября

Важные события во всех видах спорта

09 ноября 2023, 02:05 |
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Аякс – Брайтон

Favbet 4.00 – 4.40 – 1.77

19:45 Тулуза – Ливерпуль

Favbet 6.70 – 5.10 – 1.45

22:00 Спортинг – Ракув

Favbet 1.21 – 6.60 – 16.00

22:00 Заря – Маккаби Тель-Авив

Favbet 4.80 – 3.75 – 1.73

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Источник Sport.ua
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