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Лига конференций
Заря
09.11.2023 22:00 - : -
Маккаби Тель-Авив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
09 ноября 2023, 01:02 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:07
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Заря – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября матч группы Лиги конференций

09 ноября 2023, 01:02 | Обновлено 09 ноября 2023, 01:07
40
0
Заря – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

9 ноября в Люблине на поле стадиона «Арена Люблин» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 2-е место. У нее 4 очка после двух проведенных поединков. Это на три пункта меньше, чем у «Гента», который единолично лидирует, но провел при этом три поединка. Зато луганчане на 1 очко опережают «Маккаби» Тель-Авив, который, как и они, провел 2 матча. Замыкает квартет «Брейдаблик», не имеющий зачетных баллов.

Видеотрансляцию матчу проведет видеосервис MEGOGO.

Заря – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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