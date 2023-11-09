9 ноября в Люблине на поле стадиона «Арена Люблин» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 2-е место. У нее 4 очка после двух проведенных поединков. Это на три пункта меньше, чем у «Гента», который единолично лидирует, но провел при этом три поединка. Зато луганчане на 1 очко опережают «Маккаби» Тель-Авив, который, как и они, провел 2 матча. Замыкает квартет «Брейдаблик», не имеющий зачетных баллов.

Видеотрансляцию матчу проведет видеосервис MEGOGO.

Заря – Маккаби Тель-Авив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция