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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 23:21 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:01
513
0

Помогли фанату. Матч Копенгаген – МЮ прерывался ради болельщика

Игра была остановлена на 17-й минуте

08 ноября 2023, 23:21 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:01
513
0
Помогли фанату. Матч Копенгаген – МЮ прерывался ради болельщика
Getty Images/Global Images Ukraine

8 ноября в Дании проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Юнайтед».

На 17-й минуте встреча была остановлена. Причина – оказание медицинской помощи одному из болельщиков.

Пауза в поединке продолжалась две минуты. Затем игра была продолжена под аплодисменты болельщиков на трибунах.

Напомним, ранее сообщалось, что на первых минутах встречи «Копенгаген» – «МЮ» один из болельщиков выбежал на поле.

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Лига чемпионов Копенгаген Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
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