Помогли фанату. Матч Копенгаген – МЮ прерывался ради болельщика

8 ноября в Дании проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Юнайтед».

На 17-й минуте встреча была остановлена. Причина – оказание медицинской помощи одному из болельщиков.

Пауза в поединке продолжалась две минуты. Затем игра была продолжена под аплодисменты болельщиков на трибунах.

Напомним, ранее сообщалось, что на первых минутах встречи «Копенгаген» – «МЮ» один из болельщиков выбежал на поле.