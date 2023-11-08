Лига чемпионов08 ноября 2023, 23:21 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:01
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Помогли фанату. Матч Копенгаген – МЮ прерывался ради болельщика
Игра была остановлена на 17-й минуте
08 ноября 2023, 23:21 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:01
513
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8 ноября в Дании проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Юнайтед».
На 17-й минуте встреча была остановлена. Причина – оказание медицинской помощи одному из болельщиков.
Пауза в поединке продолжалась две минуты. Затем игра была продолжена под аплодисменты болельщиков на трибунах.
Напомним, ранее сообщалось, что на первых минутах встречи «Копенгаген» – «МЮ» один из болельщиков выбежал на поле.
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