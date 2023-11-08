Моуриньо позволил себе унизительный спич в адрес Сарри

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на слова коллеги из «Лацио» Маурицио Сарри.

Наставник «лациале» ранее в комментарии заявил, что «волкам» будет проще подготовиться к будущему римскому дерби, ведь матч в Лиге Европы со «Славии» можно считать «товарищеским».

«Если кого-то и должны обижать эти слова Сарри, то явно не меня, а «Славию». Он высказался так, будто это слабый соперник. Я всегда с уважением отношусь к оппонентам своей команды – возможно, в этом и заключается разница между тренером, выигравшим 26 трофеев, и тем, кто не выиграл практически ничего. Слабых соперников не бывает», – заявил Моуринью.

Поединок «Славия» – «Рома» состоится в четверг, 9 ноября, начало – в 19:45 по Киеву. Римское дерби в Серии А запланировано на 12 ноября.