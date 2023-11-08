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  4. Моуриньо позволил себе унизительный спич в адрес Сарри
Италия
08 ноября 2023, 22:53 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:05
410
2

Моуриньо позволил себе унизительный спич в адрес Сарри

Португалец напомнил, что он Особенный

08 ноября 2023, 22:53 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:05
410
2
Моуриньо позволил себе унизительный спич в адрес Сарри
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на слова коллеги из «Лацио» Маурицио Сарри.

Наставник «лациале» ранее в комментарии заявил, что «волкам» будет проще подготовиться к будущему римскому дерби, ведь матч в Лиге Европы со «Славии» можно считать «товарищеским».

«Если кого-то и должны обижать эти слова Сарри, то явно не меня, а «Славию». Он высказался так, будто это слабый соперник. Я всегда с уважением отношусь к оппонентам своей команды – возможно, в этом и заключается разница между тренером, выигравшим 26 трофеев, и тем, кто не выиграл практически ничего. Слабых соперников не бывает», – заявил Моуринью.

Поединок «Славия» – «Рома» состоится в четверг, 9 ноября, начало – в 19:45 по Киеву. Римское дерби в Серии А запланировано на 12 ноября.

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Источник Football-Italia
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Комментарии 2
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New Zealander
Тут я полностю на стороне Мауриньйо. Сарри дозволив собі принизливий спіч на адресу чужої команди до якої він ніякого відношення немає
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0
Serhii P.
Моуріньо - це збитий пілот, тільки і живе згадками про минулі трофеї
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-1
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