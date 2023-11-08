Лига конференций08 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:58
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Олег ДАНЧЕНКО: «Завтра у Зари будет матч за шесть очков»
Защитник «Зари» прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций
08 ноября 2023, 22:49 | Обновлено 08 ноября 2023, 22:58
360
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Защитник «Зари» Олег Данченко прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив:
«Я считаю, что завтрашняя игра – это матч за шесть очков.
Потому мы ментально готовы побеждать. Отдадим все силы, сделаем все от нас зависящее».
Матч между Зарей и Маккаби Т-А пройдет в четверг, 9 ноября, на Арене Люблин в Польше, игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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