Олег ДАНЧЕНКО: «Завтра у Зари будет матч за шесть очков»

Защитник «Зари» Олег Данченко прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив:

«Я считаю, что завтрашняя игра – это матч за шесть очков.

Потому мы ментально готовы побеждать. Отдадим все силы, сделаем все от нас зависящее».

Матч между Зарей и Маккаби Т-А пройдет в четверг, 9 ноября, на Арене Люблин в Польше, игра начнется в 22:00 по киевскому времени.